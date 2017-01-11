Сенат Польши начал рассматривать закон о бюджете

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сенат Польши начал рассмотрение закона о бюджете страны на 2017 год, принятие которого нижней палатой парламента оппозиция считает незаконным, не дожидаясь разрешения ситуации в сейме, сообщает телеканал TVN24.
Парламентский кризис в Польше продолжается с середины декабря. Депутаты оппозиционных партий 16 декабря заблокировали пленарный зал заседаний сейма (нижней палаты парламента). Тогда сейм провел заседание в другом помещении и принял ряд законов, в том числе о бюджете на 2017 год. Оппозиция считает эти голосования нелегитимными и требует проведения повторного заседания и отставки спикера сейма Марека Кухчиньского.
Ранее правящая партия "Право и справедливость" предлагала утвердить в сенате некоторые поправки к закону о бюджете, предложенные оппозицией, однако достичь соглашения по этому вопросу не удалось.