Сенат Польши начал рассматривать закон о бюджете

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сенат Польши начал рассмотрение закона о бюджете страны на 2017 год, принятие которого нижней палатой парламента оппозиция считает незаконным, не дожидаясь разрешения ситуации в сейме, сообщает телеканал TVN24.

Парламентский кризис в Польше продолжается с середины декабря. Депутаты оппозиционных партий 16 декабря заблокировали пленарный зал заседаний сейма (нижней палаты парламента). Тогда сейм провел заседание в другом помещении и принял ряд законов, в том числе о бюджете на 2017 год. Оппозиция считает эти голосования нелегитимными и требует проведения повторного заседания и отставки спикера сейма Марека Кухчиньского.

Ранее сообщалось, что сенат рассмотрит закон о бюджете после 12.00 (14.00 мск), когда должно было начаться заседание сейма. Однако работа нижней палаты парламента Польши по-прежнему не начата: заседание задерживается уже на четыре часа. За это время состоялись несколько туров переговоров президиума сейма, в ходе которых обсуждались пути выхода из парламентского кризиса. В частности, предлагалось перенести заседание при условии, что оппозиционная партия "Гражданская платформа" прекратит акцию протеста в пленарном зале заседаний. Представители партии, в свою очередь, предлагают разработать план выхода из кризиса и пока отказываются прекращать протест.

Ранее правящая партия "Право и справедливость" предлагала утвердить в сенате некоторые поправки к закону о бюджете, предложенные оппозицией, однако достичь соглашения по этому вопросу не удалось.