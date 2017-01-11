Эйде: Кипр останется в составе ЕС после заключения соглашения по республике

ЖЕНЕВА, 11 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. После заключения соглашения по Кипру федеративная республика останется в составе Евросоюза, заявил на пресс-конференции специальный советник генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Эспен Барт Эйде.
Переговоры по воссоединению Кипра с участием президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи начались в понедельник в Женеве. С 9 по 11 января проходят межобщинные переговоры под эгидой специального советника генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Эспена Барта Эйде, а 12 января планируется международная конференция с участием трех стран-гарантов – Греции, Турции и Великобритании и Евросоюза. Делегацию ЕС возглавит председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
После двухлетнего перерыва переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года. Однако на переговорах в Швейцарии в ноябре, несмотря на все усилия, лидеры двух общин не смогли сойтись в вопросе территориального урегулирования, который бы проложил путь к завершающей стадии переговоров.