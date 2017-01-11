Эйде: Кипр останется в составе ЕС после заключения соглашения по республике

ЖЕНЕВА, 11 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. После заключения соглашения по Кипру федеративная республика останется в составе Евросоюза, заявил на пресс-конференции специальный советник генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Эспен Барт Эйде.

"Для нас очень важно при объединении страны сделать так, чтобы Федеративная республика была полноценным членом Евросоюза в соответствии с принципами ЕС… Для нас было логичным активное участие представителей ЕС в процессе, так как мы имеем дело с членом ЕС, который останется членом ЕС", — сказал он.

Переговоры по воссоединению Кипра с участием президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи начались в понедельник в Женеве. С 9 по 11 января проходят межобщинные переговоры под эгидой специального советника генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Эспена Барта Эйде, а 12 января планируется международная конференция с участием трех стран-гарантов – Греции, Турции и Великобритании и Евросоюза. Делегацию ЕС возглавит председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Целью переговоров является положить конец разделению острова по национальному признаку. Остров разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции.

После двухлетнего перерыва переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года. Однако на переговорах в Швейцарии в ноябре, несмотря на все усилия, лидеры двух общин не смогли сойтись в вопросе территориального урегулирования, который бы проложил путь к завершающей стадии переговоров.