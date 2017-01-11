МИД Белоруссии разъяснил иностранным дипломатам порядок безвизового въезда

МИНСК, 11 янв — РИА Новости. Представители министерства иностранных дел Белоруссии провели встречу с аккредитованными в Минске дипломатами стран-членов ЕС, а также США и других государств, разъяснили им порядок безвизового въезда в республику на 5 дней, сообщили агентству Sputnik Беларусь во внешнеполитическом ведомстве.
Встречу с дипломатами в среду проводили начальник Главного консульского управления МИД Игорь Фисенко, начальник управления общеевропейского сотрудничества Андрей Бушило и начальник управления евразийской интеграции Алексей Самосуев.
Как уточнили в пресс-службе МИД, при принятии соответствующего решения Белоруссия "учитывала свое председательство в Центрально-Европейской инициативе и проведение сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в июле 2017 года".
"Подчеркнута заинтересованность Беларуси в активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической и иных сферах с указанными странами. Отдельно на встрече обсуждена региональная ситуация", — добавили в пресс-службе МИД.