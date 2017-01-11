МИД Белоруссии разъяснил иностранным дипломатам порядок безвизового въезда

МИНСК, 11 янв — РИА Новости. Представители министерства иностранных дел Белоруссии провели встречу с аккредитованными в Минске дипломатами стран-членов ЕС, а также США и других государств, разъяснили им порядок безвизового въезда в республику на 5 дней, сообщили агентству Sputnik Беларусь во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее президент Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий гражданам 80 стран безвизовый въезд в Белоруссию на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт "Минск". Указ распространяется на США и 39 стран Европы, включая всех членов Евросоюза, а также Бразилию, Индонезию, Японию и другие государства. Документ был опубликован вечером 11 января, он вступит в силу через месяц после этой даты.

Встречу с дипломатами в среду проводили начальник Главного консульского управления МИД Игорь Фисенко, начальник управления общеевропейского сотрудничества Андрей Бушило и начальник управления евразийской интеграции Алексей Самосуев.

"В ходе встречи иностранные дипломаты были подробно проинформированы о содержании и деталях указа президента Республики Беларусь "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", — сообщили в пресс-службе МИД.

Как уточнили в пресс-службе МИД, при принятии соответствующего решения Белоруссия "учитывала свое председательство в Центрально-Европейской инициативе и проведение сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в июле 2017 года".

"Подчеркнута заинтересованность Беларуси в активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической и иных сферах с указанными странами. Отдельно на встрече обсуждена региональная ситуация", — добавили в пресс-службе МИД.