СМИ: Ассанж заявил, что президент Бразилии делился с США важной информацией

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что президент Бразилии Мишель Темер делился с США важной информацией в обмен на политическую поддержку, сообщает аргентинский портал La Nueva.

"У Темера были личные связи в американском посольстве, через которые он делился с ними информацией касательно политической ситуации и обсуждениями политических тенденций в Бразилии. Это не позволяет сказать, что правительство США платило ему за шпионскую деятельность, нет никаких доказательств этого. Мы говорим о других вещах, о налаживании связей для обмена информацией и получения политической поддержки", — цитирует портал отрывок из интервью Ассанжа, которое он дал португальскому писателю и журналисту Фернандо Мораису.

Ассанж также подчеркнул, что импичмент экс-президента Бразилии Дилмы Роуссеф активно "подогревался" в социальных сетях, отметив при этом, что "подобное в Латинской Америке не происходит без помощи США". Он также добавил, что за ней следили "по политическим причинам в поисках "финансовой информации с политическим контекстом".

По словам Ассанжа, Бразилия является главным объектом слежки со стороны среди всех латиноамериканских государств. "Если проследить за действиями американской военной разведки, можно сказать, что за Бразилией следят больше всего", — цитирует его слова портал. Как сообщается, Ассанж при этом подчеркнул, что наиболее очевидными объектами должны были стать давние "враги США" Венесуэла или Куба, однако Бразилия представляет собой "самую крупную экономику" и "важна в экономическом смысле", что и объясняет повышенный интерес к данному государству.