В Китае замгубернатора провинции Ганьсу подозревают в коррупции

ПЕКИН, 11 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Заместитель губернатора китайской провинции Ганьсу Юй Хайянь подозревается в коррупции.

Как сообщила в среду Центральная комиссия по проверке дисциплины Компартии Китая, в его отношении начато внутрипартийное расследование по подозрению в "серьезном нарушении партийной дисциплины". Обычно такая формулировка используется для антикоррупционных дел.

Юй Хайянь занимает пост заместителя губернатора провинции Ганьсу с конца мая 2011 года.

Центральная комиссия по проверке дисциплины — один из важнейших органов Компартии Китая, созданный для борьбы с коррупцией и другими злоупотреблениями в ее рядах. Комиссия проводит внутрипартийное расследование, после чего принимает решение о передаче дела в судебный орган.

Как сообщила ранее Центральная комиссия по проверке дисциплины Компартии Китая, в 2016 году была начата дисциплинарная проверка в отношении 76 чиновников министерского уровня или уровня руководства провинций.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года). С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.