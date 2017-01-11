СМИ рассказали о назначении главы нового оператора ГТС Украины

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Главой нового оператора украинской газотранспортной системы — ПАО "Магистральные газопроводы Украины" назначен вице-президент "Укртрансгаза" Валерий Ноздрин, сообщило издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.

Кабинет министров Украины в ноябре 2016 года в рамках реструктуризации "Нафтогаза" принял решение о создании нового оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — компании "Магистральные газопроводы Украины".

"Главой новосозданного ПАО "Магистральные газопроводы Украины" назначен один из заместителей президента ПАО "Укртрансгаз" Валерий Ноздрин", — говорится в сообщении.

По информации издания, на данный момент оператором газотранспортной системы является "Укртрансгаз". После окончательного исполнения решений Стокгольмского арбитража по транзитному контракту функции оператора ГТС кабмин намерен передать ПАО "Магистральные газопроводы Украины".