Белоруссия может обратиться в суд ЕАЭС из-за ограничений Россельхознадзора

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Белоруссия может обратиться в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для снятия ограничений Россельхознадзора на ввоз в РФ белорусской продукции животного происхождения, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"ЕЭК в рамках своих полномочий приняла основные необходимые документы по вопросам ветеринарно-санитарного контроля продукции животного происхождения согласно договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Системы ветеринарно-санитарного контроля Армении, Беларуси, Казахстана и России признаны эквивалентными друг другу", — говорится в сообщении.

В прошлом году Россельхознадзор несколько раз вводил ограничения на поставку в РФ продукции животного происхождения с ряда предприятий Белоруссии, объясняя это нарушением техрегламентов ЕАЭС. Часть ограничений была снята, однако в конце года министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц заявил, что в поставках продовольствия на рынок России ограничены 20 белорусских компаний.

Как сообщает в среду ЕЭК, по итогам прошедшей рабочей встречи представители Россельхознадзора, Минсельхоза РФ и Минсельхозпрода Белоруссии договорились о мерах по решению в трехдневный срок сложившейся ситуации, которые были зафиксированы в протоколе. Белорусская сторона представила Россельхознадзору и ЕЭК материалы расследований выявленных недостатков, а также отчеты о принятых мерах по их устранению.

В свою очередь министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский высказал мнение, что выявление нарушений, не связанных с ветеринарными рисками, не должно являться основанием для введения ограничений поставок белорусской продукции. Предоставленные документы, по его словам, в полной мере отвечают на существующие у российской службы вопросы.

"Однако практических шагов со стороны Россельхознадзора по снятию ограничений не принимается. В связи с отсутствием у ЕЭК механизмов влияния на национальные органы государственной власти, Республика Беларусь вправе обратиться в суд Евразийского экономического союза для окончательного решения данного вопроса", — сказал Сидорский, слова которого приводятся в сообщении.