СМИ узнали, почему грабитель бежал из дома дипломата в Нью-Йорке без добычи

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Грабитель проник в дом генконсула ОАЭ в Нью-Йорке Маджида ас-Сувейди, однако был вынужден бежать без добычи, пишет газета New York Daily News.

Дипломат сообщил правоохранителям, что он спал в своем доме неподалеку от Шестой авеню, когда его разбудил громкий звук. Внезапно некий неизвестный мужчина открыл дверь в спальню консула и застыл на пороге. Он сбежал прежде, чем ас-Сувейди успел произнести хоть слово, и не взял ничего из имущества дипломата.

Он описал злоумышленника как темнокожего мужчину примерно 40 лет, среднего роста. На нем были толстовка и куртка темного цвета и джинсы.

Пока неизвестно, как неудавшемуся грабителю удалось проникнуть в жилище дипломата. Ас-Сувейди занимает два нижних этажа в четырехэтажном доме в нью-йоркском районе Вест-Виллидж.

Маджид ас-Сувейди является генконсулом ОАЭ в Нью-Йорке с сентября 2015 года.