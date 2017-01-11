Клинцевич: Обама войдет в историю США как один из самых слабых президентов

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Барак Обама войдет в историю США как один из самых слабых президентов, на время его правления пришелся расцвет террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), в плачевном состоянии находятся российско-американские отношения, заявил журналистам в среду первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Обама во вторник вечером выступил с последним в качестве главы государства обращением к американцам, в котором подвел итоги своего восьмилетнего правления, которые, как он считает, весьма позитивны: общими усилиями "Америка стала лучше и сильнее", чем в 2009 году.

"В своей прощальной речи Барак Обама не только не сказал ничего нового. Он вообще не сказал ничего, если не считать заклинаний о величии США, принижения потенциала других стран, прежде всего России и Китая, попыток оправдать свои действия "по распространению демократии" в мире", — отметил сенатор, обратив внимание на отсутствие анализа поражения демократов на президентских выборах, анализа тех серьезнейших изменений, которые произошли на планете за последние восемь лет, и роли в них США, взвешенных рекомендаций своему преемнику.

© AFP 2017/ Joshua Lott Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 10 января 2017

По его словам, прощальная речь Обамы стала калькой всей его 8-летней президентской деятельности. Он и его администрация буквально тащились за событиями, реагировали на них со значительным опозданием, не говоря уже о том, чтобы предвосхищать вызовы XXI века.

"Два срока президентства Обамы — это время расцвета "Исламского государства", превращения его в главную ударную силу международного терроризма, и непосредственная вина за это лежит, прежде всего, на США и лично на уходящем президенте. Причем уже никому совершенно не интересно, стало ли возвышение ИГИЛ результатом осознанной политики, проводимой США, или следствием их грубейших просчетов", — отметил сенатор.

Потомки предъявят счет Обаме и за нынешнее плачевное состояние российско-американских отношений, что, помимо всего прочего, сделало невозможной совместную борьбу с ИГ, подчеркнул Клинцевич. "Он так и не смог понять, что пересечение и даже столкновение интересов двух великих держав — это не "козни" Москвы, а естественный процесс, имеющий геополитические основания", — сказал парламентарий.

И даже в своей прощальной речи уходящий президент продолжает говорить не о сотрудничестве США и России, а о соперничестве. "Барак Обама войдет в историю США как один из самых слабых президентов", — заключил Клинцевич.