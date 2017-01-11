Назарбаев поручил создать группу по перераспределению функций ветвей власти

АСТАНА, 11 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился создать рабочую группу по перераспределению полномочий между ветвями власти, сообщила в среду пресс-служба казахстанского лидера.

"Главой государства подписано распоряжение об образовании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти", — говорится в сообщении на сайте президента.

По данным пресс-службы, рабочую группу возглавит руководитель администрации президента.

"В ее состав вошли представители парламента, правительства, Верховного суда Республики Казахстан, иных государственных органов, а также представители юридической общественности и научно-экспертного сообщества", — добавили в пресс-службе.

Администрацию президента Казахстана в настоящее время возглавляет Адильбек Джаксыбеков.

В середине декабря 2016 года Назарбаев заявил, что специальная комиссия должна рассмотреть возможность перераспределения полномочий между президентом, парламентом и правительством. Вместе с тем он отметил, что "Казахстан есть и будет государством с президентской формой правления". По словам Назарбаева, комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов и, возможно, конституции.