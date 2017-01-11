В Луганске 250 тысяч жителей остались без воды из-за прорыва трубопровода

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Около 250 тысяч жителей Луганска остались без водоснабжения в результате прорыва трубопровода на подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила в среду пресс-служба Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

"Вчера на водонасосной станции возле подконтрольной правительству Петровки вновь произошел прорыв трубопровода, в результате чего водоснабжение в Луганск было ограничено и около 250 тысяч человек остались без чистой воды", — говорится в сообщении миссии на странице в Facebook.

В ОБСЕ отметили, что в данный момент продолжаются работы по устранению повреждений, а мониторинговая миссия наблюдает за ситуацией с безопасностью.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.