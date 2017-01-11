ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения в Карабахе 12 января

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (25)

БАКУ, 11 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Очередной мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе пройдет 12 января, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 12 января на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении села Ашагы Вейсалли Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга. Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя Христо Христов, Саймон Тиллер и представитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) майор Джавит Эльяс", — сообщили в министерстве.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

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