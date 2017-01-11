Белорусские больницы предоставят налоговой данные о лечении "тунеядцев"

МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Учреждения здравоохранения Белоруссии предоставят налоговым органам сведения о лечении граждан на стационаре, чтобы им необоснованно не предъявляли к уплате сбор на финансирование государственных расходов – так называемый налог на "тунеядцев", сообщили в среду в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Такое решение Минздрав принял после совещания в министерстве по налогам и сборам по отдельным вопросам реализации норм декрета "О предупреждении социального иждивенчества".

"В ходе совещания заинтересованные госорганы пришли к договоренности о необходимости снятия социальной напряженности по вопросам реализации норм декрета, в частности, исключения случаев предъявления необоснованных требований по уплате сбора", – цитирует сообщение Минздрава агентство Sputnik Беларусь.

В пресс-службе уточнили, что имеются в виду граждане, которые не работали в 2015 году и перенесли определенные заболевания (получили травмы), а также женщины, находившиеся под наблюдением во время беременности, родов и в послеродовой период.

Минздрав поручил учреждениям здравоохранения при обращении указанных граждан выдавать им выписки из медицинских документов, содержащие решение врачебно-консультационной комиссии о наличии признаков временной нетрудоспособности. "Кроме того, предусмотрено, что такая же информация будет предоставляться налоговым органам, но только при наличии письменного согласия граждан на это", — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. Изначально власти предполагали, что в Белоруссии окажется порядка 400 тысяч граждан, которые не работают и не платят налоги.

СМИ сообщали о фактах, когда извещения о необходимости уплаты сбора ошибочно получали лица, не попадающие под действие декрета, например, женщины, находящиеся в декрете, солдаты-срочники, и даже извещения приходили на имя умерших. Президент Белоруссии поручил доработать декрет, устранив в нем недостатки.