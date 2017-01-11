Пожар на магистральном газопроводе в Азербайджане ликвидировали

БАКУ, 11 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Пожар на магистральном газопроводе в Азербайджане, где ранее уже дважды было подобное ЧП, потушен, сообщила в среду пресс-служба МЧС республики.

© РИА Новости. Владимир Вяткин Перейти в фотобанк На магистральном газопроводе в Азербайджане вновь прогремел взрыв со ссылкой на Госнефтекомпанию SOCAR во вторник сообщило о взрыве и вспыхнувшем пожаре на одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла, где ранее уже дважды происходили подобные ЧП — 27 декабря 2016 года и 2 января.

"В результате происшествия никто не пострадал. В целях безопасности до полного устранения последствий аварии пожарные подразделения организовали дежурство на месте происшествия. Пожар потушен", — говорится в заявлении МЧС.