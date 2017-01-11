В Сеуле заявили, что Пхеньян не способен создать межконтинентальную ракету

ТОКИО, 11 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Северная Корея к настоящему времени не обладает технологиями, необходимыми для создания межконтинентальных баллистических ракет, к такому выводу пришло министерство обороны Южной Кореи в обнародованной в среду "Белой книге обороны" за 2016 год.
В первый день января северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о том, что разработки МБР находятся "на последней стадии завершения", а МИД страны 8 января сообщил, что пуск возможен из места и в сроки, когда это решит высшее руководство страны.
На прошлой неделе сбежавший в Южную Корею из Великобритании высокопоставленный северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо сообщил, что КНДР намерена завершить разработку МБР к концу 2017 – началу 2018 года.