В пригороде Вашингтона неизвестный зарезал двух человек

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Неизвестный зарезал двух человек в торговом центре в пригороде Вашингтона, преступника ищут, сообщила местная полиция в пресс-релизе.

Ведется расследование двойного убийства, уточняется в сообщении полиции округа Монтгомери, штат Мэриленд.

Днем во вторник в полицию поступило сообщение о раненых в крупном торговом центре в районе Уитон к северу от Вашингтона. Прибывшие на место полицейские обнаружили двух мужчин с ножевыми ранениями. Оба скончались в больнице.

По горячим следам никого задержать не удалось, за информацию о подозреваемом назначена награда в 10 тысяч долларов.