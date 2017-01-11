В пригороде Вашингтона неизвестный зарезал двух человек

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Неизвестный зарезал двух человек в торговом центре в пригороде Вашингтона, преступника ищут, сообщила местная полиция в пресс-релизе.
Днем во вторник в полицию поступило сообщение о раненых в крупном торговом центре в районе Уитон к северу от Вашингтона. Прибывшие на место полицейские обнаружили двух мужчин с ножевыми ранениями. Оба скончались в больнице.
По горячим следам никого задержать не удалось, за информацию о подозреваемом назначена награда в 10 тысяч долларов.