Обама считает, что мировому порядку угрожают "исламские фанатики"

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Мировому порядку, основанному на верховенстве права и соблюдению прав человека, угрожают фанатики, выступающие от лица ислама, и диктаторы в некоторых странах, которые видят в таком порядке угрозу своей власти.

"Этому порядку бросают вызов. Сначала жестокие фанатики, которые заявляют, что говорят от имени ислама. В последнее время – автократы в иностранных столицах, которые видят свободные рынки, открытые демократии и гражданское общество само по себе как угрозу их власти", — сказал Обама, выступая с прощальной речью в Чикаго.

Он отметил, что для американской демократии такие угрозы представляют гораздо большую опасность, чем "заминированный автомобиль или ракета".

"Это представляет собой страх перемен; страх людей, которые смотрят или разговаривают, или молятся по-разному; презрение к верховенству права, которое влечет ответственность руководителей; нетерпимость к инакомыслию и свободной мысли; веру в то, что меч или пистолет, или бомба, или пропагандистская машина является окончательным арбитром того, что истинно и что правильно", — добавил Обама.

Президент отметил, что порядок, за который он выступает, был сформирован после Второй Мировой войны США "вместе с другими демократиями".