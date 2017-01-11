Обама призвал сохранить Парижское соглашение во имя будущих поколений

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Президент США Барак Обама призвал не отвергать Парижское соглашение об изменении климата и не игнорировать эту проблему, поскольку уже будущее поколение может столкнуться с климатическими изменениями.
"У наших детей не будет времени, чтобы обсудить существование проблемы изменения климата, они будут заняты борьбой с его эффектами: экологическими катастрофами, экономическими кризисами и потоком беженцев из-за климата", — добавил он.
В ходе предвыборной гонки Дональд Трамп заявлял, что необходимо пересмотреть Парижское соглашение. По его мнению, шаги властей США в области экологии негативно отразились на энергетической отрасли страны. Кроме того, Трамп обещал, что в случае избрания вернет энергетикам страны рабочие места, включая угольную отрасль, сланцевую добычу. После избрания президентом США, Трамп заявил, что пока не определился, выходить ли из Парижского соглашения.
Соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.