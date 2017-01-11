Обама призвал сохранить Парижское соглашение во имя будущих поколений

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Президент США Барак Обама призвал не отвергать Парижское соглашение об изменении климата и не игнорировать эту проблему, поскольку уже будущее поколение может столкнуться с климатическими изменениями.

"Мы можем и должны спорить о лучшем подходе к проблеме. Но просто отрицание проблемы не только предает будущие поколения, это предает дух инноваций и практического решения проблем", — сказал Обама, выступая с прощальной речью в Чикаго.

"У наших детей не будет времени, чтобы обсудить существование проблемы изменения климата, они будут заняты борьбой с его эффектами: экологическими катастрофами, экономическими кризисами и потоком беженцев из-за климата", — добавил он.

В ходе предвыборной гонки Дональд Трамп заявлял, что необходимо пересмотреть Парижское соглашение. По его мнению, шаги властей США в области экологии негативно отразились на энергетической отрасли страны. Кроме того, Трамп обещал, что в случае избрания вернет энергетикам страны рабочие места, включая угольную отрасль, сланцевую добычу. После избрания президентом США, Трамп заявил, что пока не определился, выходить ли из Парижского соглашения.

Парижское соглашение — первое глобальное обязательное климатическое соглашение — вступило в силу 4 ноября, так как 6 октября его ратифицировали 72 страны, на которые приходится более 56% мировых выбросов парниковых газов — в том числе, США.

Соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.