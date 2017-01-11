Керри посетил открытие музея американской дипломатии в госдепе

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Джон Керри и три экс-госсекретаря страны, включая Хиллари Клинтон, во вторник посетили торжественное открытие музея американской дипломатии в госдепе, передает агентство Рейтер.

Один из выставочных залов центра назван в честь экс-кандидата в президенты США и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Другие залы центра названы в честь Джона Керри и еще двух экс-госсекретарей: Генри Киссинджера и Джеймса Бейкера.

В ходе выступления Клинтон не упомянула избранного президента Дональда Трампа или свою предвыборную кампанию. Она заявила, что демократия, свобода и верховенство права находятся под угрозой во всем мире, а также, что мир столкнулся с "растущей волной авторитарности".

По данным агентства, сам дипломатический центр, финансируемый из частных источников, официально откроется в 2018 году. Центр спонсируют фонд Клинтонов, различные частные американские компании, например Boeing Co, Intel Corp и FedEx Corp, а также правительства Кувейта, Катара, ОАЭ и Брунея.

На сайте фонда дипломатического центра говорится, что в рамках финансирования музея было привлечено 48 миллионов долларов инвестиций частного сектора, еще требуется 18 миллионов долларов.