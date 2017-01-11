ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Уходящий президент США Барак Обама призвал американцев "восстановить демократические институты", выступая с прощальной речью в Чикаго.

"Наша демократия под угрозой, когда мы ее воспринимаем как должное. Все мы, вне зависимости от партии, должны броситься выполнять задачу восстановления наших демократических институтов", — сказал Обама.

"Когда право на голосование (среди меньшинств — ред.) находится на одном из самых низких уровней в развитых демократиях, мы должны облегчить возможность голосования, а не усложнять ее. Когда доверие к институтам низко, мы должны сократить разрушительное влияние денег на нашу политику и настаивать на принципах транспарентности и этики на службе государства. Когда конгресс не может функционировать, мы должны таким образом разграничивать избирательные округа, чтобы поощрять политиков придерживаться здравого смысла, а не жестких крайних позиций", — заявил Обама.

Уходящий президент США намекнул на ряд проблем в политической жизни. В ряде штатов республиканцы принимают законы, которые, по мнению Демократической партии, затрудняют регистрацию избирателей среди бедных и расовых меньшинств. Доверие к институтам власти, включая конгресс, находится на невысоком уровне, согласно опросам общественного мнения.

Разногласия двух ведущих партий в конгрессе на протяжении двух сроков президентства Обамы мешали и президенту, и конгрессу проводить необходимые с точки зрения каждой стороны реформы. "Творческая" нарезка избирательных кругов привела к тому, что лишь за небольшое число мест в конгрессе идет активная конкуренция партий.

Обама уходит в отставку 20 января, президентом станет Дональд Трамп.