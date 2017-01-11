Обама предостерег от ослабления демократических ценностей в США и мире

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Президент США Барак Обама в своей прощальной речи предостерг, что ослабление демократии и уважительного уважения к законам грозит гражданскими и международными войнами.

"Защита нашего образа жизни требует большего, чем только лишь наша армия. Демократия может теряться, когда мы сдаем (свои демократические ценности — ред.) перед страхом, поэтому мы, граждане, должны сохранять бдительность против внешней агрессии, должны не поддаваться ослаблению наших ценностей, которые делают нас теми, кто мы есть", — сказал Обама, выступая с прощальной речью в Чикаго.

В этой связи, заявил он, на посту президента он выступал за закрытие тюрьмы в Гуантанамо, реформировал практику слежки властей за гражданами, "завершил пытки" и боролся с терроризмом.

"Именно поэтому я отвергаю дискриминацию американцев-мусульман", — сказал Обама под бурную овацию в зале. Ранее ремарки избранного президента США Дональда Трампа о необходимости введения запрета на въезд мусульман в США подняли широкие дебаты в обществе, в том числе среди республиканцев.

"Именно поэтому мы не можем уйти от глобальных сражений – расширение демократии, прав человека, прав женщин, прав сексуальных меньшинств – неважно, насколько несовершенны наши попытки, неважно, насколько удобным кажется игнорирование таких ценностей", — призвал президент, который завершит свой второй срок в Белом доме 20 января.

"Если свобода и уважение закона сокращаются по всему миру, вероятность внутренней войны и (войн) между нациями возрастает, и наши свободы в конечном итоге будут поставлены под угрозу", — сказал Обама.