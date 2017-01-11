ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Барак Обама признал, что расизм является "мощной" силой, разделяющей американцев.
"Я достаточно прожил, чтобы знать, что отношения между расами лучше, чем они были 10, 20, 30 лет назад", — добавил Обама.
"Но мы не пришли к тому, к чему должны были прийти. Всем надо еще работать. Если все экономические вопросы представлять как борьбу между рабочим белым средним классом и ничего не заслуживающими меньшинствами, тогда работникам всех цветов кожи придется сражаться за остатки, в то время как богатые будут забирать больше в свои частные огороженные владения", — считает он.
В ходе президентства Обамы неоднократно обострялись межрасовые отношения. В частности, ряд убийств белыми полицейскими афроамериканцев вызвали беспорядки и массовые протесты.
Обама уходит в отставку 20 января, президентом станет Дональд Трамп.