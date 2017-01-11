ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Барак Обама признал, что расизм является "мощной" силой, разделяющей американцев.

"После моего избрания говорили о пост-расовой Америке. Эта концепция, какими бы хорошими намерениями она не руководствовалась, никогда не была реалистичной. Ведь раса остается мощной и часто разделяющей силой в нашем обществе", — сказал первый президент-афроамериканец в истории США, выступая с прощальной речью в Чикаго.

"Я достаточно прожил, чтобы знать, что отношения между расами лучше, чем они были 10, 20, 30 лет назад", — добавил Обама.

"Но мы не пришли к тому, к чему должны были прийти. Всем надо еще работать. Если все экономические вопросы представлять как борьбу между рабочим белым средним классом и ничего не заслуживающими меньшинствами, тогда работникам всех цветов кожи придется сражаться за остатки, в то время как богатые будут забирать больше в свои частные огороженные владения", — считает он.

В ходе президентства Обамы неоднократно обострялись межрасовые отношения. В частности, ряд убийств белыми полицейскими афроамериканцев вызвали беспорядки и массовые протесты.

Обама уходит в отставку 20 января, президентом станет Дональд Трамп.