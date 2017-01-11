В Аргентине два человека стали жертвами оползня

МЕХИКО, 11 янв – РИА Новости. Семейная пара погибла в Аргентине в результате схода оползня, сообщил во вторник министр безопасности провинции Жужуй Экель Мейер.
Кроме того, из опасных зон эвакуированы либо уехали сами более тысячи человек. Наиболее пострадали от стихии департаменты Тумбайя и Умауака. По свидетельствам очевидцев, улицы города Волькан в Тумбайе практически полностью заполнены грязевыми потоками, которые несут за собой камни.
Тяжелая строительная техника пытается сейчас расчистить национальное шоссе номер девять, по которому проходит часть трассы ралли-рейда "Дакар". Пока движение по ней невозможно из-за проливных дождей, затопивших участки дороги, и грязевых потоков. Ранее организаторы ралли уже приняли решение отменить девятый этап соревнования в Аргентине как раз из-за гигантского оползня.