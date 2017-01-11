В Аргентине два человека стали жертвами оползня

МЕХИКО, 11 янв – РИА Новости. Семейная пара погибла в Аргентине в результате схода оползня, сообщил во вторник министр безопасности провинции Жужуй Экель Мейер.

По его словам, тела были найдены под сошедшей землей рядом с автомобилем, принадлежавшем погибшим. Причиной оползня стали сильные дожди на севере Аргентины, отмечает портал Clarin.

Кроме того, из опасных зон эвакуированы либо уехали сами более тысячи человек. Наиболее пострадали от стихии департаменты Тумбайя и Умауака. По свидетельствам очевидцев, улицы города Волькан в Тумбайе практически полностью заполнены грязевыми потоками, которые несут за собой камни.

Тяжелая строительная техника пытается сейчас расчистить национальное шоссе номер девять, по которому проходит часть трассы ралли-рейда "Дакар". Пока движение по ней невозможно из-за проливных дождей, затопивших участки дороги, и грязевых потоков. Ранее организаторы ралли уже приняли решение отменить девятый этап соревнования в Аргентине как раз из-за гигантского оползня.