В США еще два бизнесмена признали вину по делу о коррупции в PDVSA

МЕХИКО, 11 янв – РИА Новости. Два бизнесмена признали свою вину в суде США по делу о коррупции при заключении контрактов венесуэльской госкомпанией PDVSA, сообщил американский Минюст.
Эти два бизнесмена являются последними, признавшими свою вину по делу о коррупции в PDVSA. Приговор по этому делу должен быть вынесен 14 июля 2017 года. Также Минюст объявил о виновности еще шести человек в рамках проводимого в США расследования по этому делу.
В июле PDVSA начала расследование в связи с судебным процессом в США по делу о коррупции при заключении госкомпанией ряда контрактов и признала факт мошенничества в процессе закупок. Прежде компания резко критиковала этот судебный процесс и заявляла о "международной дискредитации" в свой адрес.
В октябре комиссия подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Венесуэлы представила доклад о случаях хищения 11 миллиардов долларов в PDVSA в 2004–2011 годах. Бывший глава компании Рафаэль Рамирес назвал документ лживым и заявил, что оппозиция действует безответственно и лжет, продвигая кампанию по дискредитации лидеров революции в стране.