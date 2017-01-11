В США еще два бизнесмена признали вину по делу о коррупции в PDVSA

МЕХИКО, 11 янв – РИА Новости. Два бизнесмена признали свою вину в суде США по делу о коррупции при заключении контрактов венесуэльской госкомпанией PDVSA, сообщил американский Минюст.

Бывший гендиректор энергокомпании со штаб-квартирой во Флориде Хуан Хосе Эрнандес Комерма (Juan Jose Hernandez Comerma) и владелец нескольких компаний в Техасе Чарльз Кинтард Бич (Charles Quintard Beech) признали свою вину в федеральном суде Хьюстона в нарушении закона о коррупции за рубежом. Эрнандес и Бич признались, что платили взятки сотрудникам PDVSA, а также оплачивали им путешествия и развлечения, чтобы добиться заключения ряда выгодных для себя контрактов.

Эти два бизнесмена являются последними, признавшими свою вину по делу о коррупции в PDVSA. Приговор по этому делу должен быть вынесен 14 июля 2017 года. Также Минюст объявил о виновности еще шести человек в рамках проводимого в США расследования по этому делу.

Ранее два венесуэльских бизнесмена признали свою вину в суде США по обвинению в участии в коррупционной схеме при заключении PDVSA ряда контрактов, речь идет о коррупционных договоренностях на сумму более 1 миллиарда долларов в 2009–2014 годах. Виновными по этому делу признали себя еще несколько человек.

В июле PDVSA начала расследование в связи с судебным процессом в США по делу о коррупции при заключении госкомпанией ряда контрактов и признала факт мошенничества в процессе закупок. Прежде компания резко критиковала этот судебный процесс и заявляла о "международной дискредитации" в свой адрес.

В октябре комиссия подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Венесуэлы представила доклад о случаях хищения 11 миллиардов долларов в PDVSA в 2004–2011 годах. Бывший глава компании Рафаэль Рамирес назвал документ лживым и заявил, что оппозиция действует безответственно и лжет, продвигая кампанию по дискредитации лидеров революции в стране.