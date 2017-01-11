Полицейскому, убившему афроамериканца в Калифорнии, не предъявят обвинение

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Обвинение не будет предъявлено полицейскому, убившему в сентябре прошлого года в Калифорнии безоружного темнокожего мужчину, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Вечером 27 сентября 2016 года полицейские, которых вызвали в торговый центр города Эль-Кахон из-за странного поведения человека, выстрелили в темнокожего мужчину, впоследствии скончавшегося в больнице. Огнестрельного оружия при нем обнаружено не было, сотрудники полиции спутали электронную сигарету в его руках с оружием.

Как сообщила во вторник прокурор округа Сан-Диего Бонни Дюманис, убийство 38-летнего Альфреда Оланго было оправдано, так как офицер полиции думал, что находится в опасности.

После убийства афроамериканца Майкла Брауна в августе 2014 года в Фергюсоне белым полицейским США захлестнула волна масштабных протестов и беспорядков. Это спровоцировало наиболее широкую дискуссию в американском обществе за последние десятилетия по таким вопросам, как насилие со стороны полицейских в отношении расовых меньшинств и социальная несправедливость.