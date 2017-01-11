Брат террориста из Сан-Бернардино признал себя виновным в мошенничестве

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Брат террориста из Сан-Бернардино Рахиль Фарук признал свою вину по обвинению в мошенничестве, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, данное заявление было сделано Фаруком во вторник во время слушания в федеральном окружном суде города Риверсайд в штате Калифорния.

Трое родственников террориста из Сан-Бернардино Сайеда Ризвана Фарука — старший брат, жена брата и сестра жены брата (обе женщины — гражданки РФ) были задержаны в апреле прошлого года, обвинения против них касаются нарушения визового законодательства. Рахилю Фаруку и Татьяне Фарук грозит по пять лет тюрьмы, Марии Черных — до 25 лет тюрьмы и депортация из США. Обвинения не связаны с терроризмом.

Сайед Ризван Фарук и его жена Ташфин Малик застрелили 2 декабря 2015 года 14 человек в Сан-Бернардино, через несколько часов после этого супруги были застрелены в перестрелке с ФБР. Незадолго до теракта террористы заявили, что действуют от имени террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ, США и ряде других стран).

В обвинительном заключении говорится, что Мария Черных вышла замуж за гражданина США Энрике Маркеса, чтобы якобы получить иммиграционный статус в стране, а ее сестра с мужем ей помогали. Маркес и Фарук были свидетелями на свадьбе Рахиля Фарука, брата будущего террориста, который взял в жены гражданку России Татьяну Черных. По данным обвинения, в 2014 году Маркес женился на родной сестре Татьяны — Марии Черных и публично говорил друзьям, что брак фиктивный и направлен на то, чтобы Черных получила право на проживание в США.