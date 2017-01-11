CNN: спецслужбы сообщили Трампу, что Россия якобы имеет компромат на него

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Телеканал CNN утверждает со ссылкой на неназванных американских чиновников, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но при этом точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет.

По информации телеканала, данные предположения содержались в кратком обзоре из двух страниц, который был приложен к докладу спецслужб США. В распоряжение телеканала попали записи, состоящие из 35 страниц, на основе которых был сделан этот обзор, где не приводятся подробности или информация об источниках. По словам чиновников, так называемые "агенты" из РФ обладают личной и финансовой информацией о Трампе.

Как предполагает телеканал, часть этих сообщений основана на записях экс-сотрудника британской разведки, работу которого чиновники спецслужб США считают заслуживающей доверия. При этом CNN указывает, что ФБР все ещё проверяет достоверность этих предположений, которые в основном базируются на неких неназванных "российских источниках". Как отмечает телеканал, многие важные детали о самом Трампе из этих записок ФБР не подтвердило.

При этом одни источники канала утверждают, что эти записки, относящиеся к периоду с июня по декабрь 2016 года, поступили 9 декабря 2016 года к директору ФБР Джеймсу Коми от известного своими крайними антироссийскими настроениями сенатора Джона Маккейна, который в свою очередь якобы получил их от бывшего британского дипломата, работавшего некогда в Москве. Но согласно неназванным сотрудникам службы нацбезопасности, часть этих записок, собранная в августе прошлого года, была передана агенту ФБР в Риме бывшим сотрудником британской разведки.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили в пятницу доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.