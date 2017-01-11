МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Телеканал CNN утверждает со ссылкой на неназванных американских чиновников, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но при этом точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет.
CNN: спецслужбы сообщили Трампу, что Россия якобы имеет компромат на него
- Ага, русские накопали компромат на Трампа и заставили его выиграть выборы, чтобы манипулировать бедной Америкой. Похоже в британской разведке ив ЦРУ совсем с фантазией туго стало. Неужели у двух десятков американских спецслужб нет такого же "компромата"? Как оказалось, что им нечем было надавить на Трампа и убрать с пути у Клинтон?03:2911.01.201736
- Интересно, а компромат на педофилов из команды Обамы-Клинтон у нас есть?03:3411.01.201727
- ax49 в ответ пользователю george.black8660(показатьскрыть)george.black8660, Да уж, куда податься бедному Доне! На Юкрейн то он не въездной.11:4411.01.20170
- Антип в ответ пользователю galaction.tereshin(показатьскрыть)galaction.tereshin, ... брехуны и шулеры.12:0011.01.20170
- Дааа. Совсем разведка США деградирова, что позволяет в полной мере собой манипулировать12:1011.01.20170
- "...А еще они называли тебя земляным червяком".12:1411.01.20170
- Ага у русских есть, а Хиллари, с административным ресурсом и миллиардным бюджетом, не нашла12:1911.01.20170
- >Мы что-то там знаем, но точно не знаем. Что-то у нас там есть, но мы не уверены. Сейчас всему миру покажем, но потом12:2011.01.20170
- Ну и уровень "разведки" США - ниже канализации! Не удивительно что предупреждения российских спецслужб о террактах в США в Бостоне остались без внимания! Граждане налогоплатильщики США- кому деньги свои кровные платите???! Если ещё и врачи у них станут такими как "разведчики" то американский апокалипсис неизбежен как в фильмах А.Хичкока!!!12:2411.01.20171
- Петр Иванов в ответ пользователю v.cgfkmxbr(показатьскрыть)v.cgfkmxbr, Верно а 100%!!!12:2611.01.20170
- Петр Иванов в ответ пользователю nadinbelokon(показатьскрыть)nadinbelokon, Верно тем более у него неплохие советники по этому вопросу есть такие как М.Флинн которому не чуждо чувство реальности!12:2911.01.20170
- Петр Иванов в ответ пользователю Оби Ваныч(показатьскрыть)Оби Ваныч, Это АГОНИЯ обамовской шоблы!!!12:3011.01.20171
- не понятен смысл компромата , он же не россиянин, раз толкуйте ваши фантазии . или есть опасения что Клинтон проиграет выборы в мэры Нью-Йорк , все равно хакеры ее завалят, да и Трамп этому поспособствует12:3011.01.20170
- Допустим у меня компромат на дочь Обамки,как она занимается в тихаря от всех покуривая травку)
- Вот это да, вот это цирк, да сама же CNN на него весь компромат который был и опубликовывало....а ха ха ха..... клоуны...мдееее.
- egiazaryan_54 в ответ пользователю Дмитрий Смирнов(показатьскрыть)Дмитрий Смирнов, Товарищ либерадонгон. А почему ваш любимый и "уважаемый" ДЕРМОкратическый СМИ не сообщает нам, сколько денег пентагон дает касянову и ходорковскому что бы они исправно платили своих вассалов и рабов живущих а России для каждодневной гавканье на луну? И сколько потратили на организацию убийство немцова? надеясь что убийство очередного гнусного врага нации из либерадонгонской шайки будет иметь мировой резонанс? И сколько платили украинских фашистов для уничтожении Украины? А что, проверять можете только вы что ли, и только вам можно верить? Так что успокойтесь.
- Вы ЦРУшники даже ещё и не догадываетесь,что Россия знает кто будет следующим президентом США и что необходимые материалы по кандидатуре уже собраны! Учитесь!!!12:4511.01.20170
- игорь в ответ пользователю Nadin072013(показатьскрыть)Nadin072013, не, наоборот, людям нравится. Много статей читают, рейтинги хорошие13:0711.01.20170
- Может и имеет. И что? Надо тогда поздравить наши спецслужбы.13:2011.01.20172
- Nadin072013 в ответ пользователю игорь(показатьскрыть)игорь, кому как...у меня уже мозг взрывается от всей этой белиберды по всему миру....может оно на то и рассчитано....замутить...заколбасить...развлечь....отвлечь....15:1411.01.20170
- george.black8660 в ответ пользователю ax49(показатьскрыть)ax49, Вам что, янукОвоща мало?
Так не заржавеет, пришлем еще
Мы не поклоняемся президентам,
а нанимаем их на работу с правом
увольнения по фейсу17:2111.01.20170
- Русские собрали компромат, который накопили спецслужбы США, анализируя кошмары из снов Джона Маккейна о вьетнамской командировке.19:2711.01.20170
- в ответ пользователю (показатьскрыть)