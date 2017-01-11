Пограничный с США мексиканский город остался без бензина из-за протестов

МЕХИКО, 11 янв – РИА Новости. Крупный пограничный с США город Мехикали в Мексике оказался в критическом положении в части снабжения бензином и дизельным топливом из-за протестов против повышения цен на горючее.

"Из-за блокады терминала накопления и отправки в Мехикали ситуация со снабжением бензином и дизелем в городе находится на критической отметке, мы призываем обеспечить свободное передвижение наших машин, чтобы доставить бензин на заправки и выполнить обязательства перед клиентами", — говорится в сообщении в официальном микроблоге в Twitter нефтяной компании Pemex.

#PemexInforma Debido al bloqueo de la TAD #Mexicali, la situación de abasto de gasolinas y diésel en #Mexicali presenta niveles críticos — Petróleos Mexicanos (@Pemex) 10 января 2017 г.

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Начавшиеся несколько дней назад протесты против повышения с 1 января цены бензина примерно на 20% переросли в Мексике в массовые беспорядки и грабежи. По данным национальной ассоциации магазинов Мексики, за несколько дней разграблено в общей сложности более 400 торговых точек как малого и среднего бизнеса, так и крупных сетевых магазинов. Также протестующие перекрывают доступ к ряду крупных НПЗ и складам нефтепродуктов.

В настоящее время терминал Pemex в районе Мехикали продолжают блокировать порядка 30 человек. Они не дают цистернам с топливом выезжать и заезжать на территорию предприятия. В общей сложности протесты там идут уже пять дней, ранее ранения получили четыре сотрудника полиции, которые были сбиты машиной рядом с терминалом.