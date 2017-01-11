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В мире

Власти Черногории: Маккейн пообещал премьеру вступление страны в НАТО

02:0611.01.2017
(обновлено: 10:08 11.01.2017)
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Вертолеты НАТО в Подгорице, Черногория. Архивное фото
© AP Photo/ Risto Bozovic

БЕЛГРАД, 11 янв – РИА Новости. Сенатор Джон Маккейн заявил премьер-министру Черногории Душко Марковичу в телефонном разговоре, что сенат США в самое ближайшее время ратифицирует протокол о вступлении республики в НАТО, сообщила пресс-служба черногорского правительства.

Военнослужащие армии США на учениях Saber Strike в Эстонии. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Степанов
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Маккейн рассказал о перспективах отношений НАТО с Эстонией
"Американский сенат в самое ближайшее время ратифицирует протокол о вступлении Черногории в НАТО, сообщил Джон Маккейн в телефонном разговоре с главой правительства Душко Марковичем. Сенатор Маккейн позвонил премьеру Марковичу, чтобы поздравить с избранием на пост главы правительства, и выразил сожаление, что из-за неотложных дел в Вашингтоне не состоялся его визит в Черногорию, планировавшийся на 2 января", — говорится в сообщении правительства республики.

Отмечается также, что, по словам Маккейна, "он с группой американских сенаторов посетит Черногорию как можно скорее".

В свою очередь, премьер Маркович поблагодарил Маккейна и "выразил уверенность, что партнерское сотрудничество Черногории и США" будет продолжено в будущем. Он подчеркнул, что "стратегическое партнерство" двух государств будет усилено ожидаемым вскоре членством Подгорицы в Североатлантическом альянсе.

Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс, что предоставляет ей статус наблюдателя на заседаниях. После его ратификации всеми странами-членами Черногория сможет стать полноправным членом НАТО. Предметом многомесячных споров правящей коалиции и оппозиции является необходимость референдума по этому вопросу или решения на уровне скупщины (парламента) о вступлении в альянс. Различные социологические опросы показывают, что черногорское общество расколото по вопросу вступления в НАТО.

В Москве заявляют, что эта бывшая югославская республика втягивается в альянс искусственно и ошибочно. В МИД РФ предупредили, что подписание НАТО протокола о вступлении Черногории затрагивает интересы России и вынуждает к соответствующей реакции.

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В мире
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9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Asker Druzhban
    была когда то братская югославия..! расчленили пиндосы!
    02:19
    11.01.2017
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  • Сергей Филиппов
    Стоит посмотреть, куда Маккейн суёт свой нос- там жди подвоха для России! А черногорцы радуются до тех пор, пока пример Югославии однажды не станет для них реальностью в которой им придётся жить! Жалкие пешки в чужой игре! Они так радуются вниманию Большого брата, как мы,радовались в начале 90-х при получении пайка от Дяди Сэма в виде консервных банок с американской ветчиной. Отрезвление им ещё предстоит. А за ним- тяжёлое похмелье! их разделили,столкнули лбами друг с другом и управляют. Вся суть политики США, наглядно была продемонстрирована на Балканах,при развале Югославии, а самый свежий пример- на Украине!
    08:23
    11.01.2017
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