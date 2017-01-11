ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Джон Керри совершит последний зарубежный визит во Вьетнам, Францию, Великобританию и Швейцарию, сообщил госдепартамент.

Керри посетит 13 января Ханой и Хошимин, где обсудит двусторонние и региональные вопросы. На следующий день Керри поедет на юго-запад Вьетнама, где обсудит вопросы экологии и государственного управления.

Госсекретарь США посетит 15 января Париж, где примет участие в конференции по Ближнему Востоку, которую организует президент Франции Франсуа Олланд.

В Лондоне 16 января Керри встретится с министром иностранных дел Борисом Джонсоном и обсудит Сирию и другие вопросы, говорится в сообщении.

Наконец, 17-18 января Керри посетит Международный экономический форум в швейцарском Давосе.

Керри уходит в отставку 20 января вместе с администрацией президента Барака Обамы.