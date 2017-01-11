Кандидат на пост главы МВБ США не поддержал массовую слежку за гражданами

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Кандидат на пост министра внутренней безопасности США Джон Келли выступает против программ массовой слежки за гражданами страны в рамках борьбы с террористической угрозой.

"Я за традиционные (методы)… Я не за то, чтобы массово собирать данные на людей. Я бы пошел другим путем", — сказал Келли на слушаниях в сенате, посвященных обсуждению его кандидатуры на пост министра.

Новая администрация США приступит к своим полномочиям после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января.

После терактов 11 сентября 2001 года в США был принят ряд законов, которые существенно расширили полномочия спецслужб по слежке за гражданами, что вызвало серьезные возражения среди большого числа американцев.

Генерал Корпуса морской пехоты США в отставке 66-летний Джон Келли прослужил в общей сложности более 40 лет. Последней его должностью перед выходом в отставку в январе 2016 года была должность главы объединенного командования ВС США в Центральной и Южной Америке.