Кандидат на пост главы МВБ выступил против регистрации мусульман в США

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Кандидат на пост министра внутренней безопасности США Джон Келли выступил против введения регистрации мусульман в стране в рамках усиления мер по борьбе с угрозой терроризма.

"Я не согласен с регистрацией людей на основе их религии или этнической принадлежности", — заявил Келли на слушаниях в сенате. Слушания в сенате посвящены обсуждению кандидатуры Келли на пост министра.

Он также высказал мнение, что в борьбе с террористами нельзя исходить только из религиозной принадлежности. "Не думаю, что уместно фокусироваться на чем-то вроде религии как единственном факторе", — сказал Келли.

Новая администрация США приступит к своим полномочиям после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно призывал усилить меры по борьбе с "исламским терроризмом" и запретить въезд в США граждан из стран, где действуют террористические группы.