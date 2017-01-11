Кандидат на пост главы МВБ выступил против регистрации мусульман в США

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Кандидат на пост министра внутренней безопасности США Джон Келли выступил против введения регистрации мусульман в стране в рамках усиления мер по борьбе с угрозой терроризма.
Он также высказал мнение, что в борьбе с террористами нельзя исходить только из религиозной принадлежности. "Не думаю, что уместно фокусироваться на чем-то вроде религии как единственном факторе", — сказал Келли.
В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно призывал усилить меры по борьбе с "исламским терроризмом" и запретить въезд в США граждан из стран, где действуют террористические группы.