Кандидат на пост главы МВБ США уверен в "причастности" РФ к кибератакам

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Кандидат на пост министра внутренней безопасности США Джон Келли заявил, что полностью доверяет выводам американской разведки о якобы "причастности" РФ к кибератакам.
Новая администрация США приступит к своим полномочиям после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января.
Генерал Корпуса морской пехоты США 66-летний Джон Келли прослужил в общей сложности более 40 лет. Последней его должностью перед выходом в отставку в январе 2016 года была должность главы объединенного командования ВС США в Центральной и Южной Америке.
Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.