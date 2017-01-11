Кандидат на пост главы МВБ США уверен в "причастности" РФ к кибератакам

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Кандидат на пост министра внутренней безопасности США Джон Келли заявил, что полностью доверяет выводам американской разведки о якобы "причастности" РФ к кибератакам.

"С большим доверием", — заявил Келли на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос, как он относится к озвученным ранее выводам разведки. Слушания в сенате были посвящены обсуждению кандидатуры Келли на пост министра.

Новая администрация США приступит к своим полномочиям после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января.

Генерал Корпуса морской пехоты США 66-летний Джон Келли прослужил в общей сложности более 40 лет. Последней его должностью перед выходом в отставку в январе 2016 года была должность главы объединенного командования ВС США в Центральной и Южной Америке.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.