В Мексике ранившему сотрудника консульства США предъявлено обвинение

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американцу, совершившему нападение на сотрудника консульства США в мексиканской Гвадалахаре, предъявлено обвинение в покушении на убийство, говорится в релизе, опубликованном на сайте министерства юстиции США.

"Зафару Зию, 31-летнему жителю Чино-Хилс в Калифорнии, было предъявлено обвинение в покушении с целью убийства лица, пользующегося международной защитой", — говорится в релизе.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Неизвестный выстрелил в сотрудника консульства США в городе Гвадалахара на западе Мексики, американец получил ранение. Преступник поджидал автомобиль сотрудника консульства на стоянке, а затем открыл по нему огонь. Позднее он был задержан.

Министерство иностранных дел и генеральная прокуратура Мексики сообщили, что подозреваемый Зия Зафар является гражданином США. В доме, где его задержали, были найдены парик и черные очки, которые он, предположительно, использовал во время нападения. Также известно, что Зафар исповедовал ислам. Он был выдан властям США.