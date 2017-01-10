Обозреватель Forbes: "постоянные интересы" США ведут к сближению с Россией

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. США давно пора расстаться с идеей о том, что постоянный негатив в отношении России может принести положительные результаты, пишет обозреватель Forbes Тим Рейтер.

Идея о возможности решения международных проблем путем переговоров, а не жестких методов, похоже, недоступна для некоторых "ястребов" из Вашингтона, говорится в статье. Холодная война завершилась 25 лет назад, и с тех пор отношения с Россией так и не стали по-настоящему хорошими — не в последнюю очередь из-за того, что ряд политиков призывает к "жесткости" сразу же, как только между США и Россией появляется противоречие, будь то украинский кризис или конфликт в Сирии.

Те же "ястребы" теперь ополчились против выдвинутого на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, считая его "пророссийским" из-за давнего знакомства с Владимиром Путиным. Вместе с тем, Тиллерсон — самый подходящий кандидат, если речь идет о четком понимании интересов страны, оценке возможных рисков и выгод от внешнеполитических действий, пишет автор.

Более того, внешняя политика администрации Трампа, если она будет основана на рациональном подходе и признании чужих интересов, способна принести США важные внешнеполитические выгоды: во-первых, она уменьшит враждебность других стран в отношении Соединенных Штатов, а во-вторых, позволит совместно решать вопросы с теми странами, с которыми у Вашингтона есть разногласия, отмечает автор.

Помимо этого, успешная дипломатия всегда основывается на понимании и признании интересов других стран, а также способности сотрудничать, даже если в отношениях между государствами существуют разногласия. Кроме того, у США и России имеется давняя история дружественных отношений, напоминает автор, приводя в качестве примера дипломатическую поддержку, оказанную Александром II Северу во время Гражданской войны в США.

Известная мысль о том, что в политике нет постоянных друзей и врагов, а есть лишь постоянные интересы, должна наконец восторжествовать в умах американских политиков, говорится в статье. За 25 лет после распада Советского Союза вполне можно было понять, что плохие отношения с Россией абсолютно непродуктивны, и оставить холодную войну в прошлом, заключает автор.