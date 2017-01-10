Бреннан заявил о предупреждении партнеров из РФ, что "они играют с огнем"

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Директор ЦРУ Джон Бреннан, заявил во вторник, что говорил российским коллегам о том, что они играют с огнем в плане вопросов кибератак.

"Я говорил им о том, что они играют с огнем", — сказал Бреннан на слушаниях в сенатском спецкомитете по разведке. По его словам, представители РФ опровергали обвинения США в причастности к кибератакам.

В свою очередь, директор национальной разведки США Джеймс Клэппер на тех же слушаниях высказал уверенность в том, что Россия считает, будто ей будет легче договориться с избранным президентом США Дональдом Трампом, чем с демократами. "Россия считает, что Трамп — это бизнесмен, с которым будет легче иметь дело", — сказал он.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.