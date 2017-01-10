Клэппер: Россия могла продолжить атаки против Клинтон в случае ее победы

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Разведка США уверена, что в случае победы Хиллари Клинтон Россия была готова продолжать атаки против нее, заявил на слушаниях в сенате директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер.

"Это логичный вывод, что они (русские) отдавали предпочтение избранному президенту (Дональду Трампа) и хотели как можно больше навредить Хиллари Клинтон и, если бы она победила, поставить под угрозу ее президентство", — сказал глава разведки на слушаниях в комитете по разведке сената США.

Отвечая на вопрос о том, когда по информации американской разведки, российские власти предполагали, что победителем на выборах может стать кандидат от Демократов Хиллари Клинтон, он сказал "летом, приблизительно в августе".

По его словам, "вскоре после этого" российское руководство стало склоняться в сторону Трампа. Клэппер сообщил, что все дополнительные данные могут быть обнародованы лишь на закрытых слушаниях.

Ранее разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) обнародовали доклад о "российском вмешательстве" в выборы президента США. Спецслужбы заявили, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, но не привели доказательств. При этом спецслужбы признают, что "российское вмешательство" никак не повлияло на итог выборов. Никаких доказательств американская сторона вновь не предъявила, как и в предыдущих обвинениях в адрес РФ, несмотря на многочисленные опровержения российской стороны и просьбы предоставить подтверждения. Помимо представителей РФ о безоснованности подобных заявлений говорил и сам Трамп, назвавший их смехотворными.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.