Клэппер: Россия могла продолжить атаки против Клинтон в случае ее победы

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Разведка США уверена, что в случае победы Хиллари Клинтон Россия была готова продолжать атаки против нее, заявил на слушаниях в сенате директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер.
"Это логичный вывод, что они (русские) отдавали предпочтение избранному президенту (Дональду Трампа) и хотели как можно больше навредить Хиллари Клинтон и, если бы она победила, поставить под угрозу ее президентство", — сказал глава разведки на слушаниях в комитете по разведке сената США.
Отвечая на вопрос о том, когда по информации американской разведки, российские власти предполагали, что победителем на выборах может стать кандидат от Демократов Хиллари Клинтон, он сказал "летом, приблизительно в августе".
По его словам, "вскоре после этого" российское руководство стало склоняться в сторону Трампа. Клэппер сообщил, что все дополнительные данные могут быть обнародованы лишь на закрытых слушаниях.
Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.