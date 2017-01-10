Разведка США разъяснила штабу Трампа вопросы компьютерной безопасности

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Разведывательное сообщество США предприняло меры по разъяснению вопросов компьютерной безопасности штабу избранного президента Дональда Трампа, заявил во вторник директор национальной разведки Джеймс Клэппер.

"Мы предприняли образовательные усилия в отношении переходной команды (Трампа) в этом направлении", — сказал Клэппер на слушаниях в конгрессе США.

Одна из законодателей попросила уточнить, насколько успешными были эти меры. "Вы должны спросить об этом у членов штаба", — ответил Клэппер.