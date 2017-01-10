SOCAR заявила, что пострадавших в результате пожара на газопроводе нет

БАКУ, 10 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) заявила во вторник, что пострадавших в результате пожара на магистральном газопроводе нет, причины ЧП выясняются.

Ранее агентство АПА со ссылкой на SOCAR сообщило о взрыве и вспыхнувшем пожаре на одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла, где ранее уже дважды происходили подобные ЧП — 27 декабря 2016 года и 2 января.

"Для тушения пожара газопровод был немедленно локализован. Подача газа была передана на альтернативный газопровод. Газопровод был изолирован от эксплуатации. В результате инцидента нет пострадавших, нет опасности для населенных пунктов. Причины ЧП выясняются, общественность будет проинформирована о ходе работ", — заявляет пресс-служба компании.