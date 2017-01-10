Оппозиция продолжит протест в сейме Польши до голосования по бюджету

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Депутаты крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Гражданская платформа" не намерены покидать заблокированный пленарный зал заседаний сейма до проведения повторного голосования по закону о бюджете, заявил глава парламентской фракции партии Славомир Нойманн.

В Польше с середины декабря продолжается парламентский кризис, который начался после того, как оппозиционеры 16 декабря заблокировали пленарный зал заседаний сейма (нижней палаты парламента). Поводом стало намерение сейма с 2017 года ограничить работу журналистов в палате, а также решение спикера сейма Марека Кухчиньского об отстранении одного из депутатов от участия в заседании.

Несмотря на это, сейм в ходе заседания, проведенного в другом помещении, принял ряд законов, в том числе о бюджете на 2017 год. Оппозиция считает эти голосования нелегитимными и требует проведения повторного заседания и отставки Кухчиньского.

Во вторник по итогам переговоров глав парламентских фракций партия "Новочесна" заявила, что ее депутаты не будут препятствовать проведению заседания сейма в пленарном зале, в частности, не намерена блокировать трибуну или стол спикера нижней палаты парламента. При этом, по словам главы партии Рышарда Петру, акция протеста продолжится "в иной форме". Глава "Гражданской платформы" Гжегож Схетына в переговорах не участвовал.

Следующее заседание сейма Польши должно пройти 11-13 января. В понедельник канцелярия сейма направила Нойманну письмо с просьбой обратиться к депутатам партии с призывом покинуть пленарный зал для технической проверки и проверки безопасности в преддверии заседания. Письмо, а также ответ на него Нойманн опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Marszałek Kuchciński próbuje udawać że jutro będzie nowe posiedzenie Sejmu.PO czeka najpierw na zakończenie przerwy i głosowanie budżetu! pic.twitter.com/hAepLbu3yL — Sławek Neumann (@SlawekNeumann) 10 января 2017 г.

​"Депутаты парламентской фракции "Гражданской платформы" останутся в зале пленарных заседаний до момента объявления голосования по закону о бюджете на 2017 год после возобновления 33 заседания сейма РП, которое было прервано господином спикером сейма Мареком Кухчиньским 16 декабря 2016 года", — говорится в письме политика.

Ньюманн также заверил, что пленарный зал безопасен, поскольку в нем все время находились депутаты. В том случае, если проверка необходима, глава фракции пообещал, что депутаты ей препятствовать не будут.