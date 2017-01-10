В ФБР не ответили на вопрос о расследовании возможных связей Трампа с РФ

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Директор ФБР США Джеймс Коми во вторник отказался отвечать на вопрос, расследует ли бюро возможные связи окружения избранного президента США Дональда Трампа с российскими властями.

"Мы никогда публично не сообщаем, проводим ли мы подобные расследования или нет", — заявил Коми на слушаниях в сенате.

Соответствующий вопрос директору ФБР задал сенатор-демократ Рон Уайден, который напомнил о "многочисленных сообщениях в СМИ о контактах приходящей администрации с российскими представителями".

Уайден также интересовался, может ли ФБР "предоставить информацию американскому народу на этот счет до 20 января", то есть до инаугурации Трампа.