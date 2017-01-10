В Одесской области запретили ночное движение транспорта из-за снегопада

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Движение транспорта запрещено на юге Одесской области в ночь на среду из-за штормового предупреждения и сильного снегопада, сообщается на сайте управления безопасности дорожного движения национальной полиции Украины.

Как отмечается в сообщении, в области ожидаются сложные погодные условия: снег, ночью на юге сильный, снежные заносы, метели при температуре воздуха минус 12 градусов.

"В связи с этим, с 00.00 до 09.00 (с 01.00 до 10.00 мск — ред.) 11 января запрещено движение транспорта на автодорогах общего пользования, пролегающих по территории Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского районов, кроме автодорог М-05 Киев-Одесса и М-05-01 "Обход Одессы" и М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог)", — говорится в сообщении.

На минувшей неделе на Украину пришли сильные снегопады и морозы, в частности, в Одесской области на дорогах были снежные заносы, спасатели освобождали из них десятки автомобилей, происходило обесточивание населенных пунктов и вводились ограничения на проезд транспорта по дорогам Одесской области.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>