Президент Кот-д'Ивуара назначил нового премьер-министра страны

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара назначил Амаду Гон Кулибали (Amadou Gon Coulibaly) на должность премьер-министра страны, сообщается на официальной странице правительства Кот-д'Ивуара в Twitter.

"Господин Амаду Гон Кулибали назначен премьер-министром, главой правительства", — говорится в сообщении правительства. По данным агентства Франс Пресс, ранее Гон Кулибали занимал должность генерального секретаря канцелярии президента.

"Президент поручил премьер-министру Амаду Гон Кулибали предложить новую правительственную команду в ближайшее время", — сообщается на странице правительства.

Ранее сообщалось, что Уаттара назначил подавшего в отставку премьер-министра Даниэля Каблана Дункана на новый пост вице-президента страны. Отставка Дункана с поста премьера ожидалась, поскольку в середине декабря в Кот-д'Ивуаре состоялись парламентские выборы, после которых в стране традиционно происходит смена правительства. В понедельник Уаттара, приняв отставку премьера, отстранил от должности глав армии, полиции и жандармерии, потерявших доверие главы государства после двухдневного бунта военнослужащих.

На прошлой неделе группа демобилизованных военнослужащих захватила склады с оружием и взяла под контроль город Буаке — второй по величине город Кот-д'Ивуара с населением 540 тысяч жителей. Бунт действующих военнослужащих, требовавших повышения денежных выплат и улучшения условия жизни, также произошел в городах Далоа и Корхого.