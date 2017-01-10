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ФБР США не получило доступ к серверам, якобы взломанным "русскими хакерами"

Тема:
Доклад разведки США о "российском вмешательстве" в выборы (46)
21:4210.01.2017
(обновлено: 21:49 10.01.2017)
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Директор ФБР США Джеймс Коми. Архивное фото
© AP Photo/ J. Scott Applewhite, File

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Директор ФБР США Джеймс Коми признал, что эксперты бюро не получили непосредственного доступа к серверам и другому оборудованию, которое якобы было взломано "русскими хакерами".

Штаб-квартира ФБР в Вашингтоне. Архивное фото
© Flickr/ David Shane
Провал и деградация американской разведки

"Мы не имели (доступа). Мы очень уважаем частные компании, у которых был доступ и они поделились с нами тем, что они видели", — заявил Коми на слушаниях в сенате.

При этом он затруднился сказать, почему ФБР так и не получила доступ к оборудованию, несмотря на "многочисленные запросы".

Власти США обвинили власти РФ во взломе американских компьютерных систем, в частности серверов Национального комитета демократической партии.

Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен. Январь 2017 года
© AP Photo/ dpa/Ingo Wagner
Реальные американские танки против виртуальных русских хакеров
ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
"Дорогое ЦРУ! Тема не раскрыта"
Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

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