Число погибших при взрыве в Кандагаре возросло до одиннадцати человек

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Число погибших при взрыве в афганском Кандагаре возросло до одиннадцати человек, передает телеканал TOLO News со ссылкой на чиновников.

"Число погибших в результате взрыва в (гостевом доме губернатора – ред.) провинции Кандагар возросло до 11", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Ранее сообщалось о девяти погибших и 16 раненых. Среди раненых посол ОАЭ в Афганистане.

Во вторник также прогремел двойной взрыв рядом с парламентским комплексом в Кабуле. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан", его жертвами стали 38 человек.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).