На магистральном газопроводе в Азербайджане вновь прогремел взрыв

БАКУ, 10 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Новый взрыв прогремел в Баку на магистральном газопроводе, где ранее уже дважды было подобное ЧП, вспыхнул пожар, передает во вторник агентство АПА, которому подтвердили информацию в Госнефтекомпании (SOCAR).

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 27 декабря сообщила о взрыве на одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла. МЧС республики уточнило, что в результате взрыва в Гарадагском районе Баку вспыхнул сильный пожар на газопроводе, принадлежащем производственному объединению "Азеригаз". Второй взрыв произошел на этом же газопроводе 2 января.

"Новый взрыв произошел на Сангачальском магистральном газопроводе. Информацию об этом первой сообщила председатель комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы. По ее словам, взрыв произошел в 20.30 по местному времени (19.30 мск). Взрыв произошел вблизи той самой территории, где ранее два раза происходило подобное ЧП. Информацию подтвердили в SOCAR. Нет информации о погибших или пострадавших", — передает агентство.

Как сообщили очевидцы корреспонденту РИА Новости, вспыхнувший пожар еще не потушен.