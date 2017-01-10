Бывший заместитель главы Банка Англии может возглавить Би-би-си

ЛОНДОН, 10 янв — РИА Новости, Мария Табак. Бывший заместитель главы Банка Англии и руководитель международной страховой и финансовой компании Prudential сэр Дэвид Клементи может возглавить британскую телерадиокорпорацию Би-би-си, объявила во вторник министр культуры, спорта и СМИ страны Керен Брэдли.

Как стало известно в сентябре прошлого года, глава организации BBC Trust, управляющей телерадиокорпорацией Би-би-си, Рона Фейрхед приняла решение покинуть свой пост, несмотря на предложение премьер-министра страны Терезы Мэй заново побороться за него.

Фейрхед была назначена на пост главы BBC Trust в октябре 2014 года, но эта штатная позиция должна исчезнуть в ходе реформ, проводимых в системе управления телерадиокорпорацией. Клементи, если его кандидатура будет в итоге утверждена, возглавит новый совет директоров Би-би-си, который заменит BBC Trust.

"Я уверена, что сэр Дэвид обеспечит лидерство, необходимое для того, чтобы Би-би-си оставалась лучшей в мире телерадиокорпорацией. Сэр Дэвид привнесет свой богатый опыт, он победил в конкурсе, в котором в условиях жесткой конкуренции соревновались очень сильные кандидаты", — говорится в заявлении Брэдли.

"Для меня стало бы огромной честью работа на Би-би-си в этот важный период истории организации", — отметил, в свою очередь, Клементи.

Уже 17 января Клементи предстанет перед парламентским комитетом по культуре, спорту и СМИ.