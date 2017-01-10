Члены Совместной комиссии по СВПД подтвердили приверженность его выполнению

ВЕНА, 10 янв — РИА Новости. Участники встречи Совместной комиссии по всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе учли обеспокоенность Ирана продлением американских санкций и подтвердили приверженность обязательствам в его рамках, заявил во вторник журналистам замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, во вторник в ходе очередного заседания Совместной комиссии по СВПД Иран выразил свою озабоченность по поводу продления санкций американским конгрессом и отметил, что рассчитывает на серьезное отношение участников встречи к этому.

"Все члены комиссии подтвердили свою приверженность укреплению СВПД и сохранение своих обязательств по плану. Они отметили, что видят применение этого законодательства и они настаивали на том, что приверженность обязательствам следует продолжать", — заявил он по окончании встречи.