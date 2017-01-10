Кандидат в министры юстиции США поддерживает сохранение тюрьмы в Гуантанамо

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Сенатор-республиканец Джефф Сешнс во вторник заявил о своей поддержке идеи сохранения военной тюрьмы в Гуантанамо, где содержатся лица, подозреваемые в причастности к терроризму.

В ходе слушаний по утверждению кандидатуры Сешнса в сенатском юридическом комитете один из законодателей поинтересовался мнением номинанта по использованию тюрьмы и в дальнейшем "для содержания иностранных террористов". "Насколько я понимаю, она для этого и создавалась. И она прекрасно отвечает этой задаче", — сказал Сешнс, который является членом этого комитета.

Сешнс также напомнил, что США "вложили в эту тюрьму большие деньги". Он также заявил о своей поддержке "усилий нынешней администрации США по обеспечению безопасности".

Администрация нынешнего президента США Барака Обамы, сдающая полномочия 20 января, выступает за закрытие военной тюрьмы в Гуантанамо. Сейчас там, по официальным данным, содержится 55 человек.