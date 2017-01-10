Алиев: Баку может решить конфликт в Карабахе военным путем в любой момент

БАКУ, 10 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам, заявил, что Баку готов решить конфликт в Карабахе военным путем в любой момент.

"В апреле азербайджанская армия провела контртеррористическую операцию. Это показало, что мы можем решить конфликт военным путем в любой момент. Освобожденные территории очищаются, туда вернется население. Мы гордимся своими военнослужащими", — заявил Алиев.

По его словам, 2016 год стал значимым в процессе карабахского урегулирования. Вместе с тем Алиев добавил, что Баку не смирится со сложившейся на данный момент ситуацией в Карабахе.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>